İBB faturayı gaziye kesti

Reklama 1 milyar lira bütçe ayıran CHP'li İBB, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere verilen 200 TL'lik 'yardım kartlarını iptal etti. Gaziler, İBB'nin "Siz durumunuzu düzeltmişsiniz" açıklamasıyla ikinci şoku yaşadı.

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanların yakınlarına ve gazilere 200 TL yüklenen 'Sosyal Yardım İstanbul' alışveriş kartları dağıtmıştı. Ancak 2019 yerel seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığına seçilmesi sonrası 'Sosyal Yardım İstanbul' kartları kullanıma kapatıldı.

'PEYDERPEY KESECEĞİZ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gazilere verilen kartlar "Artık siz düzeninizi düzeltmişsiniz, bundan böyle biz yardımları peyderpey keseceğiz" denildi. 15 Temmuz Gazisi Hüsamettin Sarı, kendisine verilen kartın sonlandırılmasının ardından CHP'li İBB'ye başvuruda bulunduğunu belirterek, kesintinin kendisi ile mi sınırlı olduğunu sorduğunu ve İBB yetkililerinin "Hayır, bütün gazi ve gazi yakınlarını kapsıyor" cevabını aldığını söyledi.

İBB 200 TL ÖDEYEMİYOR

15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergül ise, "Koskoca İBB, İstanbul'da aileleri ile birlikte sayısı bin kişiyi geçmeyen 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere 150-200 TL yardım yapamıyor demek ki" şeklinde konuştu. Abdullah Ergül, "Ben de o kartlardan faydalanıyordum, durumum yoktu. Kirada oturuyorum" dedi. Hastası olduğunu da ifade eden Ergül, 'İki böbreğini kaybetmiş Ömer Halis adında evladım var" ifadelerini kullandı.

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MANEVİ DEĞERİ DAHA BÜYÜKTÜ

AKŞAM Gazetesi'ne konuşan 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil de karara tepki göstererek, "Hain girişimde şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilerimize AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alışveriş kartları dağıtılmıştı. Kartlar, ihtiyaç sahibi şehit ve gazi yakınlarının aile ferlerinin sayısına göre de ücretlendirilmişti. İhtiyacı olanlar tabi ki vardı ama inanın kartların manevi değeri daha büyüktü, bizi mutlu ediyordu. İBB'nin AK Parti döneminde alışverişlerde kesintisiz kullanılan 'Sosyal Yardım İstanbul' kartları Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye başkan seçilmesinin ardından kapatıldı" bilgilerini verdi.

Öte yandan ihtiyaç sahibi 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere verilen 'Sosyal Yardım İstanbul' kartlarının iptali iddiası için aradığımız İBB'den 'Dönüş yapacağız size' denilmesine rağmen bir açıklama yapılmadı.