İBB burs başvurusu sorgulama! 2021 İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB burs başvurusunda bulunacak öğrenciler 2021 İBB burs başvuru tarihinin yanında İBB burs şartları da sorgusu yapmakta. İBB burs başvurusunda kimler bulunur? İBB bursu koşulları neler? İBB bursu başvurusunda bulunacak öğrenciler ilk önce TC vatandaşı olmak zorunda. İBB bursu başvurusu için bir diğer aranan kriter önlisans ya da lisans öğrencisi olmak. İstanbul Büyükşehir Belediye İBB burs başvuru şartlarından bir diğer koşul ise öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi, gelir durumu açısından maddi desteği ihtiyacı olmak ve devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak İBB burs başvurusu için istenen şartlardan bazılarıdır.

İBB burs verecek mi 2021?

İBB bu sene burs veriyor mu? 2021 İBB bursu var mı? soruları da KYK ve VGM burs başvurusunda bulunmaya hazırlanan öğrencilerin İBB burs başvurusunda bulunacaklarca da araştırılıyor. İBB bursu olup olmadığına ilişkin İBB’den beklenen açıklama geldi. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bu yıl da olacağı İBB’ce açıklandı. İBB bursu için yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Sevgili İstanbullumuz, 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz devam edecektir. Genç Üniversiteli Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz.

İBB bursu ne kadar verilecek?

2021-2022 İBB bursunun ne kadar olduğu henüz kesinleşmedi. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl öğrenci başına yıllık 3 bin 200 TL verildi. Bu miktar 3’e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi.

İBB burs başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.