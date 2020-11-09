İBB, balık ölümleri nedeniyle Kula Deresi'nde inceleme başlattı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Silivri Kula Deresi'ndeki balık ölümleri nedeniyle inceleme başlattı.
Renk değişimlerinin de yaşandığı derede inceleme yapan İBB Çevre Koruma Müdürlüğü ve İSKİ ekipleri, sudan örnek aldı.
Uzmanlar, Beyciler, Seymen, Büyükkılıçlı, Yolçatı ve Çeltik Mahallesi'nden geçerek Semizkumlar Mahallesi'nde denizle birleşen deredeki balıkların ölüm nedenini araştırıyor.
Ekiplere, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen de eşlik etti.