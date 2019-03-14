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“IAAF Çocuk Atletizm” projesine Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) 196 ülkede uygulattığı ve dünyadaki en etkin çocuk projesi olan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek.

14 Mart 2019 Perşembe 18:17
“IAAF Çocuk Atletizm” projesine Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) 196 ülkede uygulattığı ve dünyadaki en etkin çocuk projesi olan “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek.


Türkiye Atletizm Federasyonu ile Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin işbirliğinde düzenlenecek olan “IAAF Çocuk Atletizm” seminer ve uygulama programı, 15-16 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Seminerde, kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verilecek.Atletizme olan ilginin artırılmasının amaçlanan proje ile yetenekli çocukların tespit edilip spora devam etmelerini sağlayarak geleceğin şampiyonlarının belirlenmesi hedefleniyor. Yetişmekte olan çocukların en iyi şekilde spor alt yapılarını tamamlayabilmeleri için beden eğitimi öğretmenleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin gelişimlerini amaçlayan “IAAF Çocuk Atletizm” projesi, geniş kitlelere ulaşarak eğlenceli atletizm şeklinde uygulanıyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:17
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