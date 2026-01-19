İndirim Nasıl Hesaplanır? En Kolay Yüzde Formülü Nedir?

Gövde: Bir ürün, mal veya hizmetin normal satış fiyatından yapılan değer düşüşüne indirim veya diğer adıyla iskonto denir. Sezon sonları, özel kampanyalar veya tasfiye dönemlerinde sıkça karşılaşılan bu indirimleri hesaplamak, bütçe yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Peki, bir ürüne uygulanan indirim oranı varken, son fiyatı veya indirim tutarını hızlı ve doğru bir şekilde nasıl hesaplayabiliriz? İndirim hesaplama işlemi için iki temel yöntem ve bir ana formül kullanılır.

İndirimli Fiyat Hesaplama Formülü

İndirim hesaplama formülünün temel amacı, liste fiyatı üzerinden belli bir yüzde çıkarıldıktan sonraki nihai satış fiyatını bulmaktır. Bu hesaplama için en hızlı formül şöyledir: Liste Fiyatı x (100 - İndirim Oranı) / 100. Örneğin, normal fiyatı 120 TL olan bir ürüne %40 indirim uygulanıyorsa, indirimli fiyatı bulmak için (100-40=60) formülü kullanırız. Hesaplama: 120 x 60 / 100 = 72 TL. Bu 72 TL, ürünün indirimli satış fiyatıdır.

İskonto Tutarını Bulma ve Ondalık Yöntem

Diğer bir yöntem ise öncelikle indirim tutarını hesaplayıp, bu tutarı normal fiyattan çıkarmaktır. Bu yöntem özellikle indirim tutarının ne kadar olduğunu merak edenler için uygundur. Aynı örneği kullanarak (%40 indirimli 120 TL), indirim tutarını bulmak için indirim oranını ondalık sayıya çeviririz. %40, ondalık olarak 0,4’e eşittir. İndirim tutarı: 120 TL x 0,4 = 48 TL. Ürünün indirimli fiyatını bulmak için ise normal fiyattan indirim tutarını çıkarırız: 120 TL - 48 TL = 72 TL.

İndirim hesaplamalarını kağıt üzerinde yapmak istemeyenler veya hızlı sonuç almak isteyenler için birçok online indirim hesaplama aracı bulunmaktadır. Bu dijital araçlar, kullanıcının girdiği normal fiyat, indirim oranı veya indirim tutarı gibi değişkenlere göre istenilen sonucu saniyeler içinde doğru bir şekilde sunar. Bu araçlar genellikle "İndirimli Fiyat Hesaplama," "Normal Fiyat Hesaplama" ve "İndirim Oranı Bulma" gibi farklı işlem seçenekleri sunarak okuyucunun ihtiyacına göre hızlı çözümler sağlar.