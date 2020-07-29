Hz. Peygamberin sarığını çizdiler, kendi atalarıyla alay ettiler! Ülkücü geçinenlerden karikatür adı altında büyük ahlaksızlık

İYİ Parti'nin medya ayağı Yeniçağ'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında rezil bir karikatür yayınlandı. Ali Erbaş'ın Mustafa Kemal'e lanet okuduğu iftirasını ısrarla gündemde tutan İYİ Parti'nin gazetesi, Diyanet İşleri Başkanı'nı yılana benzetti. Aynı zamanda skandal karikatürde Hz. Peygamber'in (s.a.v) sarığı da çirkin gösterildi ve ülkücülerin savunması gerektiği atamız Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı da yer aldı.

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeniçağ'ın bu rezil yayını da masaya yatırıldı.

Gazeteye tepki gösteren Karahasanoğlu, "Bu nasıl bir ahlaksızlık? Nasıl milliyetçi bu adamlar? Nasıl ülkücü bu adamlar? Biz Cumhuriyet gazetesinde alışığız buna, sabahtan akşama kadar bunu çizerdi. Şimdi Yeniçağ çıktı. Milliyetçi geçinen Meral Akşener'in de içinde bulunduğu İYİ Parti'nin bir milletvekilinin sahibi olduğu gazetede, bu ahlaksızlıkça karikatürler var." dedi.