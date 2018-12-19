Hz. Mevlana Celalleddin Rumi kimdir? Nasıl bir hayatı vardı? İşte merak edilen soruların cevabı

Türk - İslam medeniyetinin en önemli isimlerinden biri olan Mevlana hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için hazırladık. Hz. Mevlana insanları hoşgörüye ve kardeşliğe çağıran yönüyle tanınan bir tasavvuf alimidir.

Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı, kişiliği, eserleri, felsefesi binlerce kitap yazılmıştır.

Hz. Mevlana" target="_blank">Mevlana Calaleddin Rumi, 1207 senesinde Horasan eyaletinin Belh şehrinde dünyaya gelen ünlü felsefecidir. Annesi Belh emiri Rükneddinin kızı Mümine Hatundur. Babası Belh şehrinin ileri gelen bilginlerinden olup, bilginlerin sultanı unvanını almış olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veleddir. Babası Sultanü-l Ulema Bahaeddin Veled bazı siyasi olayların ve yaklaşmakta olan Moğol istilasının sebebiyle Belh şehrinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Öncelikle Nişabura gitmişler, orada Mutasavvıf Ferüddin Attar ile karşılaşmışlardır.

4 yaşında babasından felsefe, filoloji ve din dersleri almaya başlar. 1214 senesinde Bağdat’a, 1218 yılında Konya – Karaman’a göç ederler ve babası Bahaeddin Veled için Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından Konya’da medrese (akademi tarzında okul) yapılır.

Batıdaki Anadolu Selçuklu topraklarına Rum diyarı denildiği için isminin sonuna “Rum-i” (Rum diyarında yaşayan) eki alır. Babası Bahaeddin Veled öldükten sonra (1231 yılında) akademide ders vermeye başlar. Sevgi ve saygı göstergesi olarak öğrencileri ve sevenleri tarafından “Mevlana" target="_blank">Mevlana” (Efendi) lakabı verilir. Böylece ismi ünvan ve sıfatlarla birlikte tam olarak “Mevlana" target="_blank">Mevlana Muhammed Mustafa Celaleddin-i Rum-i” olur. Türkçe konuşulan yerlerde ve İran’da kısaca Mevlana" target="_blank">Mevlana denilmektedir. Anadolu´nun en bilinen evliyalarından olan Mevlana" target="_blank">Mevlana Şems-i tebrizi ile yakın dostluk kurmuştur.