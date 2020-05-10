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İSLAM

Hz. Davud orucu nedir?

Davud Orucu nedir? sorusu internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Davud Orucunun Müslümanlar açısından önemi nedir? Davud orucunu tutmak gerekir mi? sorularının yanıtı haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:54:00 -
Hz. Davud orucu nedir?

Hz. Davud orucu her Müslümanın mutlaka duyduğu dini bir kavramdır. Peki, Hz Davud orucu nedir? Herkes tutmak zorunda mıdır? İşte cevabı...

Bir gün arayla oruç tutma

Bir gün oruç tutup, bir gün tutmamaya "Dâvûd orucu" denir. Bu ismin veriliş nedeni Hz. Dâvûd'un (a.s.) bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır. Bu oruca söz konusu ismi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) vermiş ve faziletini şöyle belirtmiştir: "En faziletli oruç Dâvûd'un tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı." (Buhârî, Savm, 56; Müslim, Sıyâm, 181). Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), "Allah'ın en çok sevdiği oruç Dâvûd Peygamberin orucudur." (Buhârî, Teheccüd, 7) buyurmuştur.

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