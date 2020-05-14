Hz. Abdülkadir Geylani Kıssası

Bu esnada yolun kenarında üstü başı perişan sarhoş biri hazreti durdurur onu ve ona derki Ey Abdülkadir Allah Kâdir midir? Değil midir? diye sorar. Hazreti Şeyh’te gülümser ve elbette Kâdirdir der.

Sarhoş bir kez daha Ey Abdülkadir Allah Kâdir midir? Değil midir? Dedi. Hazreti Şeyh tekrar gülümsedi ve elbette Kâdirdir. Adam bir kez daha sorar. Ey Abdülkadir Allah Kâdir midir? Değil midir? Dedi. Hazreti şeyh birden ağlayarak secdeye kapanır ve arkası arkasına: Kâdirdir, Kâdirdir. Kâdirdir der. Sonra talebelerine bu sarhoşu götürmelerini, yıkamalarını ve ona ikram etmelerini emreder.

Bu değişik hadiseye şahit olan talebeler şaşırırlar ve hazreti Şeyh’e bu yaşananların manasını sorarlar. Hazreti Şeyh’te şöyle açıklar: ilk sefer bana sorduğunda Allah beni affetmeye Kâdir midir? Değil midir? Bende elbette kâdirdir dedim. İkincide ise bana Allah isterse beni senin yerine koymaya kâdir midir dedi. Bende elbette kâdirdir dedim. Üçüncü sorduğunda seni benim yerime koymaya Kâdir midir dedi. Bende ise korktum, ağladım ve Kâdirdir, Kâdirdir. Kâdirdir dedim.

Arkasından secdeye kapandım. Allah’tan benden hidayet nimetini almaması ve âfiyetini daim kılsın diye dua ettim, dedi.