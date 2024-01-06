  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, “Erdoğan teklif etti, aday oluyorum” diyerek açıkladı

Küçük yatırımcı dört gözle bekliyor! Piyasada rüzgar hangi yönde esecek?

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Yunanistan, Türkiye'yi ilgilendiren F-35 gelişmesini dünyaya ilan etti: An meselesi artık

Devlet Bahçeli'den Kelime-i Tevhid açıklaması

Hükümete yakın isim emeklilere müjdeyi verip yeni en düşük emekli maaşını açıkladı! Tarih bile verdi

AK Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

İsrailli uzmandan skandal çağrı: Bu yapılmadan savaşı kazanamayız

Sen ne yaptın böyle Nevşin Mengü! Tüm Türkiye bunu konuşacak

“Kulisçi Abi” öyle yazdı! AK Parti'nin İstanbul adayı Selçuk Bayraktar olacak
Otomotiv Hyundai’den hidrojenli otomobil çıkışı
Otomotiv

Hyundai’den hidrojenli otomobil çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 19:41:00 -
Hyundai’den hidrojenli otomobil çıkışı

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, CES 2024'te hidrojenli arabaların geleceğini açıklıyor. Hyundai, hidrojenli arabaları daha erişilebilir ve yaygın hale getiriyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı-CES bu yıl 9-12 Ocak 2024’te Las Vegas’ta yapılacak. Dünyanın bir çok farklı ülkesinden ziyaretçileri ağırlaması bekleniliyor. Markaların yeni ürünlerini tanıtacağı ve gelecek ile ilgili planlarından bahsedeceği CES 2024’e katılacak markalardan Hyundai Motor Company de yeni teknolojilerini ve hidrojenle ilgili vizyonunu açıklamaya hazırlanıyor.

Hyundai, CES 2024’te ne yapacak?

Tüketici elektroniği ve otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren etkinlikte Hyundai, hidrojen enerjisi ekosistemi için yazılım ve yapay zeka vizyonunu duyuracak. Hyundai’nin hidrojenle çalışan araçların ve yazılım odaklı dönüşümün insanlığa nasıl faydaları olacağı ile ilgili bilgiler sunması bekleniyor.

Hyundai’nin gelecek planı, hidrojeni kullanan bir topluma doğru geçişi hızlandırmak ve Hyundai Motor Grubu’na bağlı şirketlerin çalışmalarını bir araya getirmek. Hidrojen değer zincirini etkili bir şekilde oluşturmak için de modüler hidrojen araç planlarını açıklaması bekleniyor. Hyundai, yazılımla ilgili de önemli adımlar atacak gibi. Şirket, mobilitenin ötesinde insan odaklı yenilikleri teşvik etmek için yazılım alanında yatırımlarını artıracak.

Hyundai’nin CES 2024’te hidrojen enerjisiyle ilgili yapacağı duyurulardan bazıları:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hidrojenli arabaların daha erişilebilir ve yaygın hale gelmesi için yeni planlar
Mobilitenin ötesindeki yeni teknolojiler ve çözümler
Hidrojenle çalışan kullanan topluma doğru geçişi hızlandırmak için Hyundai Motor Grubu’na bağlı şirketlerin çalışmalarını bir araya getirme
Hidrojen değer zincirini etkili bir şekilde oluşturmak için modüler hidrojen araç planları yapma
Yazılım alanında yatırımları artırmak ve mobilitenin ötesinde insan merkezli yenilikleri teşvik etmek

Hyundai’nin hidrojen enerjisiyle ilgili gelecekteki planları, otomotiv sektörü ve çevre için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Şirketin bu alandaki çalışmaları, hidrojenli arabaların daha erişilebilir ve yaygın hale gelmesine yardımcı olabilir.

Hidrojenli araba nedir?

Hidrojenli araçların elektrikli araçlardan temel farkı, elektriğin dışarıdan bir kaynaktan araç içerisindeki bataryaya doldurulması yerine araç içerisinde üretilmesidir. Hidrojenli bir aracın öne çıkan başka bir özelliği, doğaya sadece su damlaları içeren su buharı yaymasıdır.

Buhar, hidrojenin elektriğe dönüşmesini sağlayan tepkime sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla hidrojenli araç modellerinin de tıpkı içten yanmalı araç modellerinde olduğu gibi bir egzoz kısmı bulunur. Fakat bu egzoz kısmından dışarıya sadece su damlaları atılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23