Hyundai Motor Grubu küçük mobilite platformunu duyurdu

Mobil Eksantrik Droid (MobED) adını verdiği yeni nesil robot, yenilikçi bir tasarıma sahip. En dik ve engebeli yollarda bile optimum hareket sağlayan bağımsız süspansiyonlar ve dört tekerlek, düz ve dikdörtgen şeklindeki gövdeye üstün bir manevra kabiliyeti kazandırıyor. Bu gelişmiş süspansiyon, dingil mesafesini ve direksiyon açılarını serbestçe ayarlayarak platformun en zorlu ortamlarda kolaylıkla hareket etmesine olanak tanıyor. MobED, genel olarak iç mekanlarda ve engebeli arazi koşullarında kullanılacak. Şirketlerin mevcut personellerine yardım edecek olan robotlar ayrıca ulaşılması zor yerlere de rahatlıkla girerek hem zamandan tasarruf ettirecek, hem de can güvenliğini ön planda tutacak. Maksimum olarak 30 km/s hız yapabilen robot, 2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu pil sayesinde tek bir şarjla yaklaşık dört saat sürüş yapabiliyor. Mobilite gereksinimleri ve modülerlik için tasarlanan MobED, monte edilen cihaza bağlı olarak çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyor. MobED ayrıca, insanların taşınması için de dikkat çekici bir özelliğe sahip. Yaşlılar veya engelliler için bir mobilite cihazı olarak öne çıkan robot aynı zamanda bebek arabası olarak da kullanılabiliyor.

Hyundai Motor Grubu, bu gelişmiş robotunu 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında Amerika’da düzenlenecek CES 2022’de görücüye çıkaracak.