Hyundai 2022’de vites yükseltti

Geçen yıl salgından dolayı global anlamda ciddi sıkıntılar yaşandığını ve çip krizinin bütün markaları etkilediğini dile getiren Berkel, ancak marka olarak daha önceden aldıkları tedbirler sayesinde özellikle üretim tarafında büyük sıkıntılar yaşamadıklarını söyledi.

2021 yılına 28 bin satış planıyla başladıklarını ve planladıkları rakamın çok üstünde araç satışı gerçekleştirdiklerini belirten Berkel, “Geçen seneyi 38 bin 530 adet satarak kapattık. Bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman satışımızı yüzde 35 artırdık. 2020’de yüzde 3,7 olan pazar payımızı, 2021’de yüzde 5,2’ye çıkardık” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 5 model lansmanını yaptıklarını anımsatan Berkel, yeni modellerin satışlara büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Hedef 202 bin 500 adet

Murat Berkel, geçen yıl Hyundai Assan’ın 162 bin 140 araç ürettiğini ifade ederek, “Bir önceki sene 137 bin 100 adet üretmiştik, üretimimiz yüzde 18 arttı. İhracat da 138 bin 235 oldu. Yani toplam ürettiğimiz aracın yüzde 85,2’sini yurt dışına gönderdik, yüzde 14,8’i de iç piyasada satıldı” diye konuştu.

Bu yılki üretim ve ihracat hedeflerine de değinen Berkel, şunları aktardı: “Bu yıl üretim hedefimizi 202 bin 500 adet olarak belirledik. İhracatımızı da 184 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yani bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman ciddi bir artış olacak. Bu aslında Türkiye ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacak. İç piyasada ise geçen sene sattığımızın üzerinde araç satmayı hedefliyoruz. Hyundai Assan fabrikasının 240 bin adetlik üretim kapasitesi var, yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz.”

“Araç bulunurluğu noktasında sorun yok”

Araç bulunurluğu konusuna da değinen Berkel, “Araç bulunurluğu noktasında şu anda bir sorunumuz yok. Biz halen 2021 modelleri satıyoruz. 2022 modellerimiz üretiliyor, özellikle yerli tarafta yakında araçlarımızı alacağız. Şu aşamada iyi gidiyoruz. Ama tedarik konusu iki ay, üç ay sonra bizi etkiler mi etkilemez mi, buna da gerçekten bir şey diyemiyoruz. Yani çok eskiden yıllık plan yapardık. Şimdi planlarımız aylığa döndü. Çünkü parçan varsa üretiyorsun” diye konuştu.

Sektörü değerlendirdi

Bu yıl için Türkiye otomotiv pazar tahminlerini paylaşan Berkel, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu sene otomotiv pazarının yaklaşık 750 bin bandında kapanacağını tahmin ediyoruz. Geçen sene 737 binle kapandı. Çok ufak bir artış olabilir diyoruz ama yine çip krizinin devam edeceğini düşünüyoruz globalde ve Türkiye’de. Markaların dönemsel sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyoruz özellikle ilk altı ayda. Bunun soncunda da yıl genelinde bulunurluk anlamında sıkıntı yaşayacağız ve bu da adetlere yansıyacak. O yüzden daha temkinli gidiyoruz. Kurlar da önemli. İstikrarın olması pazarın gidişatını etkiliyor. Biz de mevcut şartlar doğrultusunda mutlaka pazar payımızı korumayı ve üstüne çıkmayı hedefliyoruz.”