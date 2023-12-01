Huzursuz bacak sendromu dikkat dağınıklığına yol açıyor

VM Medical Park Mersin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Neslihan Behrem Gayır, huzursuz bacak sendromu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağrı ve yanma hissi olabilir

Hastalığın belirtilerinden bahseden Uzm. Dr. Gayır, “Özellikle bacaklarda, bazen de vücudun diğer taraflarında hissedilen tarif etmesi zor, rahatsız edici, hoşa gitmeyen bir his tanımlar kişiler. Bazen ağrı, yanma, kaşınma gibi tarif edildiği de olur. Bacakları hareket ettirme isteği belirgindir. Hareket bu rahatsız edici hissi belirgin şekilde ortadan kaldırır. İstirahatte ve özellikle de akşam ve gece ortaya çıkar. Bacaklarda hareket ettirmekle geçen veya azalan rahatsız edici şikâyetleriniz varsa nöroloji uzmanı bir hekime muayene olmanızda fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Kadınları daha sık etkiliyor

Ülkemizde tahminen her 10 kişiden birinde huzursuz bacak sendromu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Gayır, “Kadınları daha sık etkiler. Genellikle ailede başka bireylerde de benzer şikâyetler vardır. Çocuklukta başlayabilir. Beynin uyku ve hareket merkezlerinin koordinasyonlarını sağlayan kısımlarında bir anormallikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Kansızlık, kronik böbrek yetmezliği, gebelik gibi durumlar sebep olabilmekte ancak hastaların çoğunda sebep tespit edilemez” diye konuştu.

Çoğunlukla gündüz şikayet yoktur

Huzursuz bacak sendromu günlük hayatımızı nasıl etkilediğini anlatan Uzm. Dr. Gayır, “Çoğunlukla gündüz bir şikâyet yoktur ancak ilerlemiş vakalarda gündüz de uzun süreli istirahatlerde şikâyetler başlayıp hastayı rahatsız edebilir. Sinemada film izlemek, toplantıda oturmak, dersi dinlemek kişi için zorlu hale gelebilir. Hastanın hayat kalitesini en çok bozma nedeni uykuya dalmayı engellemesidir. En belirgin hissedildiği an gece yatağa yatılıp uykuya dalmak üzere olunan andır. Uyku kalitesini bozması nedeniyle gündüz uykululuğu, dikkat dağınıklığı, sinirlilik, yorgunluk yapabilir. Derin uykuya daldıktan sonra hastayı uyandırmaz” dedi.

İlaç tedavisine başlanabilir

Hayat kalitesi ve özellikle uyku bozulmadıysa tedavinin gerekli olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Gayır, “Olası nedenlerin tedavisi sonrası şikâyetler devam ediyorsa ilaç tedavisine başlanır. Huzursuz bacak sendromunun tedavisinin Türkiye’deki temelleri 1982 yılında Prof. Dr. Şevket Akpınar hocamız tarafından atılmıştır. Bugün hâlâ bu tedavi prensiplerine göre belirlenmiş ilaçları kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Hekim onayı olmadan doz artırımı ilaç direncine neden olur

Tedavinin nöroloji uzmanı bir hekim ile takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Gayır, şunları söyledi: “İlaç kullanan hastaların dikkat etmesi gereken bir husus da ilaç dozunda zamanla artış gerekmesidir. Dozu artırmakla şikâyetlerinin gerilediğini fark eden hastalar bazen doktor kontrolü dışında doz artırırlar. Maalesef bu, zaman içinde hızla gelişen tedavi direncine yani ilacın etkisiz kalmasına neden olur. Dolayısıyla, hastanın şikâyetleri giderek artar. Nöroloji uzmanına danışmadan ilaç değişikliği yapılmaması uygundur. Direnç gelişen hastalarda ilaçtan arınma sağlanıp, vücudun ilacı unutması ve tekrar başlandığında etkinliğinin fazla olması hedeflenir. Arınma döneminde hastayı rahatlatacak geçici tedaviler verilebilir.”

Hasta nöroloji hekimi takibinde olmalı

Huzursuz bacak sendromunda hastanın tedavi almazsa ne olabileceğinden bahseden Uzm. Dr. Gayır, şu bilgileri paylaştı: “Mevcut tedaviler hastalığın seyrini değiştirmez, hastanın hayat kalitesini artırmaya yöneliktir. Bu nedenle ilaç almamak hastalığı kötüleştirmez. Hayat kalitesine göre ilacı kullanıp kullanmama konusu hastayla tartışılmalıdır. Başka bir hastalığa dönüşmesi de söz konusu değildir. Ancak bazı hareket bozukluklarının (Parkinson hastalığı gibi) belirtilerinden yıllar önce huzursuz bacak sendromu gelişebileceği bilinmektedir. Bu nedenle hastanın nöroloji hekimince düzenli aralıklarla takip edilmesi önemlidir”

Kronik hastalıklar tedavi edilebilir

Huzursuz bacak sendromundan korunmak için yapılabileceklere değinen Uzm. Dr. Gayır, “Elimizdeki verilere dayanarak alabileceğimiz sınırlı sayıdaki önlemlerden biri, kronik hastalıkların (şeker hastalığı, böbrek yetmezliği gibi) uygun tedavilerle olabildiğince düzeltilmesi ve kansızlık, vitaminsizlik gibi durumların tedavi edilmesidir” dedi.