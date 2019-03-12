Huzurevi sakinlerinden el sanatları sergisi

Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Sergisi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Sergi salonunda açıldı.

PAÜ Hastanesi Sergi salonunda Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Sergisi açılışı yapıldı. Hastanenin yataklı servisler binası sergi salonunda yapılan açılışa Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Bilge Can, Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kadriye Özer, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Vekili Hatice Temel, Yetim ve Acizleri Koruma Derneği Başkanı Pakize Işıklı katıldı. Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, sergiyi gezmeye davet etti. Türkçüer sonrasında sergilenen ürünler hakkında bilgi alarak en yaşlı kursiyer Mehmet Tekin ile sohbet etti.Açıldığı günden beri ilgiyle gezilen ve 200’e yakın çeşitli ürünlerin sergilendiği sergi hakkında konuşan Temel ise,ileride daha güzel çalışmalara imza atmak dileğiyle PAÜ Hastanesi yönetimi ve personeline katkılarından dolayı teşekkür etti. 15 Mart Cuma gününe kadar açık olacak sergiye tüm Denizlililer davet edildi.