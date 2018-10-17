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Hüzne yenik düşmeyin

Kasvetli kış ayları ruhunuza işlememeli.. Yoksa gam ve nem sağlığınızı sinsi sinsi kemirir.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:43
Hüzne yenik düşmeyin


Kapalı kapkara bulutların kaplandığı havalar, biteviye kar ve yağmurlar, evde kapanıp kalıvermeler insana hüzün verir. Moralini yıkar. Dikkat etmelisiniz; bu haleti ruhiye, sizi sinsi sinsi kemirir. Bu arada beyni iyi hissettiren, moral vere yiyecekler almalısınız. Bir çok antidepresan, hücrelerdeki serotonin salınım süresini uzatmak içindir. Siz bunu doğru karbonhidrat ve protein kaynakları ile de yapabilirsiniz. Bundan dolayı ıspanak, bezelye, portakal suyu, tam tahılda fayda var. Kan şekeri morali etkileyen önemli bir unsur. Pek çok kişi tatlı veya karbonhidrat ağırlıklı gıdadan sonra kendisini mutlu hisseder ancak bu fazla artış aşırı uyku hali oluşur. Bunun için glisemik indeksi düşük karbonhidratlar yani meyveler, sebzeler tüketmek önemlidir. Öte yandan vücudun aşırı serbest radikal istilasına uğraması, metabolizmanın aşınmasına ve yıpranmasına sebep olur. Onun için antioksidanlardan zengin besinler yaban mersini, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, böğürtlengiller ve kivi en iyisidir.

Lavanta sakinleştirici aromasıyla depresyonu azaltır. Lavanta çayı içebilirsiniz. Yeterli balık tüketilmiyorsa 2000-4000 mg kadar omega 3 desteği almak, sinir sistemi ve hücre faaliyetleri için elzem B vitaminlerini almak özellikle kış aylarının ve kapalı havaların yaptığı depresif hali iyileştirebilir.

Egzersiz en iyi antidepresanlardan daha etkili olabilir, yeter ki doğru program ve düzenli yapılsın. Spor uzmanlarına göre stres azaltıcı olarak yürüyüş, bisiklet, hafif koşu ruh sağlığını artıran kimyasalları harekete geçiriyor.

Lavanta çayı

2 bardaklık su kaynatın ve ateşin üzerinden alarak 2 çay kaşığı kurutulmuş lavanta koyun. Demliğin kapağını kapatıp 5-10 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz. Zaman içinde damak tadınıza göre sizin için en uygun olan lavanta miktarını ve demleme süresini belirleyebilirsiniz. Tatlandırmak için bal ve birkaç damla limon kullanabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:43
  1. hüzün
  2. lavanta çayı
  3. sakinleştirici çay
  4. kış depresyonu

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