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Gündem Husumetli akrabalar çatıştı: 1 evi yakıp, af tüfeği ile 1 kişiyi öldürdüler! 4 gözaltı
Gündem

Husumetli akrabalar çatıştı: 1 evi yakıp, af tüfeği ile 1 kişiyi öldürdüler! 4 gözaltı

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Husumetli akrabalar çatıştı: 1 evi yakıp, af tüfeği ile 1 kişiyi öldürdüler! 4 gözaltı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada av tüfeğiyle vurulan Tuncay Timi (23), hayatını kaybetti. 1 evin de yakıldığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde ilçedeki Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde karşı karşıya gelen husumetli akraba grubu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çatışma sırasında Tuncay Timi, av tüfeği ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Timi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuncay Timi, burada hayatını kaybetti.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Diğer yandan kavganın ardından gruptaki bazı kişiler, husumet besledikleri Muharrem Filiz'e ait evi de ateşe verdi, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri, gerginliğin son bulması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken; olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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