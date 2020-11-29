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Aktüel Husiler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Sana Havalimanı çevresine saldırı düzenledi
Aktüel

Husiler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Sana Havalimanı çevresine saldırı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:28:08 -
Husiler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Sana Havalimanı çevresine saldırı düzenledi

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı çevresine iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Uluslararası Sana Havalimanı çevresine iki saldırı gerçekleştirdi.

Haberde saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, koalisyon güçlerinden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, koalisyon güçlerinin cuma günü başkent Sana ve banliyölerine düzenlediği 17 hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Suudi Arabistan basını da Husilerin askeri kalesi niteliğindeki bazı mevzilerin koalisyon güçlerince hedef alındığını yazmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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