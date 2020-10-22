Husiler, koalisyonun 4 petrol gemisini serbest bıraktığını duyurdu

SANA (AA) - Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin alıkoyduğu 4 petrol gemisinin serbest bırakıldığını açıkladı.

İran destekli Husilere bağlı "El-Mesira" kanalının haberine göre, (Husilerin kontrolü altındaki) Yemen Petrol Şirketi (YPC) yaptığı yazılı açıklamada, "Koalisyon, geçen günlerde 4 petrol gemisini serbest bıraktı. Söz konusu gemiler Hudeyde Limanı'na ulaştı." denildi.

Haberde, koalisyonun, 325 bin tondan fazla petrol taşıyan 15 gemiyi ise tutmaya devam ettiği belirtilerek, söz konusu gemilerin yaklaşık 200 gündür alıkonulduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan ya da Yemen hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



