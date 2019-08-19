Husiler büyükelçi atadı!

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İbrahim el Deylemi'nin İran'a özel olarak görevlendirilmiş ve tam yetkili büyükelçi olarak atandığını ifade edildi.

İran'ın Deylemi'yi büyükelçi olarak tanıdığına işaret edilen açıklamada, bu adımın İran'la resmi çalışmaları güçlendirmek için atıldığı kaydedildi. Deylemi Yemen'de eski bir gazeteci olarak tanınıyor.

Husiler Mart 2016'da Suriye'ye de büyükelçi atadıklarını açıklamıştı.

Husiler Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin batısındaki belli illeri kontrol altında tutuyor.

İbrahim el Deylemi