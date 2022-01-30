Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli, hangi görevlerde bulundu? Hüseyin Aydın hayatı, biyografisi!

Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Fahrettin Poyraz görevden alındı. Fahrettin Poyraz’ın yerine Hüseyin Aydın Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü oldu. Peki Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli kaç yaşında? İşte Hüseyin Aydın’ın hayatı.

Hüseyin Aydın kimdir?

Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.

Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmekteydi. Aydın, bu görevlerini 2021 yılının Mart ayında Alpaslan Çakar'a devretti. Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır. 29 Ocak 2022 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak atantı.