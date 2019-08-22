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Hürriyet Spor yeni sezon için iddialı transferler yaptı

Bursa amatör kulüplerinden Hürriyet Spor’un, önceki yıl Türkiye Şampiyonu olan, geçen sezon da 2200 takım arasında Türkiye 12.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:48
Hürriyet Spor yeni sezon için iddialı transferler yaptı

Bursa amatör kulüplerinden Hürriyet Spor’un, önceki yıl Türkiye Şampiyonu olan, geçen sezon da 2200 takım arasında Türkiye 12.’si olan U19 takımı, yeni sezon için iddialı. Başarısında büyük emeği olan teknik direktör Yılmaz Ayten ile yeniden anlaşan Hürriyet Spor, yaptığı futbolcu transferleri ile yeni sezona hazır hale geldi.


Hürriyet Spor Başkanı Mümin Akgün, 2019- 2020 sezonunda hedeflerinin, Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi. Başkan Mümin Akgün, Demirtaşspor’dan Melih Kayacan, Erdemli Spor’dan Umut Doğdu ve Kubilay Turhan, Tuna Gençlik Spor’dan Yunus Emre Can, Arabayatağıspor’dan Halil Kahraman, Orhanelispor’dan Abdullah Oruç ve Resul Kazanç, Yiğitler Spordan Mesut Altun ve İbrahim Taşdemir’i renklerine bağladıklarını söyledi.


Spor gençlerimizi hayata bağlıyor


Sporun birey üzerinde, dolayısıyla aile ve toplum üzerinde olumlu etkileri olduğuna vurgu yapan Başkan Mümin Akgün, sporla uğraşan kişilerin enerjisini, bilgisini, deneyimini, tecrübesini, gücünü iktisatlı bir şekilde kullanmayı, zamanı yönetmeyi başarabildiğinin altını çizdi. Başkan Mümin Akgün, “Gençlerimizin zamanlarını sosyal kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerle geçirmelerini için olanak sağlamamız gerekiyor. Günümüzde gençler arasında artan madde bağımlığı sorunu hepimizi tedirgin ediyor. Bu sorunu aşmak için gençlerimizi spora yönetmeliyiz. Amatör spor kulüplerinin daha çok desteklenmesi gençlerimizin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayacaktır. Hürriyet Spor olarak yüzlerce gencimizin spor yapmasına olanak sağlıyoruz. Kulübümüze destek verilmesi halinde daha fazla gencimiz spor ile buluşturacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:48
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