Hürmüz Boğazı'nda heyecan! İran'dan 20 gemiye izin

Pakistan, haydut ABD ile terörist İsrail'in saldırıları altındaki İran'ın kendilerine ait 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini ve günlük 2 geminin boğazdan geçeceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış "yapıcı bir jest" olduğunu vurgulayan Dar, "Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dar, "Diyalog, diplomasi ve böylesine güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır." görüşünü paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, paylaşımında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u etiketledi.

 

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Pezeşkiyan, ABD'nin iddiasını doğruladı
Pezeşkiyan, ABD'nin iddiasını doğruladı

Dünya

Pezeşkiyan, ABD'nin iddiasını doğruladı

İran savaşı sürerken Hakan Fidan'dan flaş karar
İran savaşı sürerken Hakan Fidan'dan flaş karar

Gündem

İran savaşı sürerken Hakan Fidan'dan flaş karar

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

İran'ın başkenti Tahran'da patlama
İran'ın başkenti Tahran'da patlama

Dünya

İran'ın başkenti Tahran'da patlama

