Hareketsizlik ve sağlıklı beslenilmeyen kış mevsimiyle basküllerde rakamlar bir hayli yükselmiş olabilir. Pek çok kişi havaların da ısınmaya başladığı şu günlerde hem masrafsız hem de sonucu muhteşem olacak diyetler araştırmaya başladı. Pek çok kişi ise hurma ile kilo vermenin mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, hurma diyeti nedir ve nasıl yapılır?

Hurma yoğurt diyeti ile nasıl zayıflanır? Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Sağlıklı diyet önerileri | Ender Saraç'ın tavsiyelerinden olan hurma yoğurt diyetinde alınan günlük kalori 900'dür. Düşük kalorili diyetler sağlık sorunları olan bireyler için uygun değildir. Bu sebeple şok diyetler ve düşük kalorili diyetlerden kaçınmanız önemli. Sağlık sorunlarınız bulunuyorsa bir uzman eşliğinde kilo vermeniz her zaman doğru bir tercih olacaktır.

Hurma yoğurt diyeti 7 gün aralıksız olarak yapılıyor. Bu diyeti yaparken her gün mutlaka 40-45 dakika tempolu yürüyüş yapmanız gerekiyor. Günde 21 adet hurma ve 1 kase yoğurt yiyerek sonuca ulaşmanız mümkün. Yani 7 gün boyunca her öğünde 7 hurma ve bir kase yoğurt yemeniz gerekiyor. Elbette gün içerisinde 2,5 litre su tüketmeniz de önemli. 7 gün aralıksız yapılan bu diyette 5 ila 7 kilo arasında vermeniz mümkün. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu beslenme şekli herkes için uygun olmayabilir. Ayrıca hurma yoğurt diyetini 7 günden fazla yapmamak önemli. Hurma yoğurt diyetini tekrar yapmak istiyorsanız ise en az 3 hafta ara vermeniz önemli.