Hurma hasadı başladı. Peki, Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Hurma dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen besinlerin başında gelir. Sofralarımızın önemli besinidir ve sağlık açısından da çok önemli bir besindir. İçerdiği zengin besin ve vitaminler itibariyle hurma birçok açıdan sağlık için faydalıdır.

Cennet hurması, bir diğer bilinen adıyla Trabzon hurması birçok kişinin tadını dahi bilmediği, bilenlerin ise bayılarak yediği oldukça lezzetli olan bu meyve ülkemizde de yetiştirilen ve sevilen bir meyve olan cennet hurması, yoğun olarak Karadeniz'de üretiliyor.

Doğal bir besin kaynağı olan hurmanın, sağlığa olan büyük faydaları şu şekilde sıralayabiliriz.

Hurma kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Hurma tüketiminin kolesterol ve kan basıncı seviyeleri gibi kalp hastalıkları için risk faktörlerini de kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren birçok araştırma vardır.

Hurmanın en önemli faydalarından bir tanesi şüphesiz beyne ve dolaylı olarak hafızaya verdiği ciddi destektir.

Gün boyunca kendini yorgun hisseden kişiler, hurma sayesinde ihtiyaç duydukları enerjinin bir kısmını hurmadan karşılayabilirler.

Beyaz kan hücrelerinin üretimini de arttırır.

Alzheimer hastalığının tedavisi için oldukça önemlidir. Hurma kalbe de iyi gelen bir mucizevi bir besin kaynağıdır.

Hurma, bağırsak hareketlerini düzene sokar. Kabızlığı önleyerek sindirim sağlığına katkıda bulunur.

Kan basıncını kontrol eder ve kalp ritmini düzenler. Hurma ayrıca, içindeki lif sayesinde atardamarlarda plak oluşumunu önleyebilir.

Hurmanın şeker seviyesini önemli derecede ayarlamayı başaran en önemli besin kaynağınıdır.

Hurma, sağlığınız için faydalı olan magnezyum, potasyum, demir ve çeşitli antioksidanlar konusunda da oldukça zengindir.

Düzenli olarak hurma tüketimi göz sağlığını ve göz sinirlerini korur.

Besleyici bir içeriğe sahiptir. Hurma, mükemmel bir besin kaynağıdır.

Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için de birebir.

Hurmanın, hamile kadınlar için doğal doğumu teşvik edebileceği ve doğumu kolaylaştırabileceği kanıtlanmıştır.

Hurma ile alakalı olarak yapılan birçok bilimsel araştırma, hurmanın antiseptik özelliğinde dolayı yaraların iyileşmesinde büyük rol oynadığını ortaya koymuştur.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında

Bilecik'te gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes bin tonluk 'Cennet Hurması', diğer adıyla bilinen Trabzon hurması hasadını başladı. Üç köyde bin dekarlık alanda yetişen hurmayı erkekler topluyor, kadınlar kasaları diziyor.

Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin dekar alanda yetişen 'Cennet Hurması' hasadı başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek olan hasat için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes seferber oldu. Bu köylerin yüzde 70'inin geçim kaynağı olan hurma hasadında bu yıl yüzler gülerken, köylülerin üretimin artması için hurma kurutma tesisi istiyor.



Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, geçen yıl 800 ton bu yıl bin tonluk bir hasat beklediklerini anlatarak, "Bizim Küplü, Başköy, Bekdemir köylerinin iklim şartlarının uygun olması nedeniyle hurma çok bereketli ve çok lezzetli çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 800 tonluk bu köylerde üretim oldu, bu yıl bin tonluk bir hasat bekliyoruz. Bu yıl hurmaların yüzde 60'ı toplandı. İstanbul, Bursa, Ankara ve Yalova'ya satıldı toptan. Bu yıl hurma fiyatları 4 liradan başlayarak, 5 buçuk, 6 liraya kadar verildi. Üretici memnun tüketici memnun diyebiliriz. İnanıyorum önümüzdeki yıl kalite daha da yükselecek. Hurmanın miktarı daha da fazlalaşacak. Çünkü iklim şartları en uygun bizim buralar. Burada hurma üreticilerimiz ve diğer üreticiler için köyümüze bir kantar yaptırmak istiyoruz. Bunun yanında bir de hurma kurutma tesisi yapılırsa bu 3 köyün ortak kullanacağı hurma üretimi daha da artacak" dedi.



Hurma üreticisi Ömer Duman, köyde 10-15 dönüm bir yerde hurma ürettiğini anlatarak, "Geçen seneye göre verim biraz daha fazla oldu. Sebebi ise iklim değişikliklerinden dolayı. Bizim için güzel bir gelir kaynağı. Ama bunun planlanması gerekiyor. Emek isteyen bir meyve. Bir ağaç 4,5 yılda yetişiyor, verime yatıyor. Geçen yıl 27-28 ton civarındaydı bu sene 30 tonun üzerinde ürün bekliyoruz. Parasal olarak geçen sene 4 lira 4 lira 20 kuruş civarıydı. Bu sene de 5, 5 buçuk 6'ya kadar gidiyor. Fiyatlardan memnunuz, bu sene alıcı da var. Hemen, hemen köyde bütün haklımızın ürünü satıldı. Yaklaşık 10 güne hasat dönemi biter. Ortak olarak bu civardaki köylere müşterek bir kurutma tesisi yapılırsa herkes bundan faydalanır. Bu konuda valiliğimiz öncülük ederse belki çiftçiler de destek olur. Kurutma tesisi için valiliğimizden de yardım bekliyoruz" dedi.



Diğer bir hurma üreticisi Gülten Duman ise, hurmanın faydalarının saymakla bitmediğini anlatarak, "Biz bunları kasalıyoruz. Düzenli şekilde sıralıyoruz, toptancıya veriyoruz. Bu yıl hurmalarımız çok güzel. Verim güzel fazla, oran yüksek. 3 tanesi bir kilo gelir. Bu kalite Bilecik’te bu yörede, başka yerde bulamazsınız. Bunlar kendi imalatımız. Kendi doğal ürünlerimiz. Hurmadan isteyen pekmez yapıyor, isteyen sirke yapıyor. O kadar çok alternatif var ki. Kurutma tesisimiz olsa bu ürünü kuruturuz, şuan 6 lira olan hurma kuruyunca 60 TL oluyor kilosu" dedi.





