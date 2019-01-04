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Hünnap çok faydalı

Nisan-mayıs ayları arasında, sarı renkli çiçekler açan, hoş kokulu, 4-5 m yüksekliğinde dikenli bir ağacın, kırmızı kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğünde bir yemişidir.

04 Ocak 2019 Cuma 17:23
Hünnap çok faydalı

En dış çeperi derimsi ve ince, pulpasi (yumuşak kısım) sarı renkli ve tatlı lezzetlidir. Bahçelerde yetiştirildiği gibi yabânî olarak da bulunur.

Ağacının gövdeleri silindir biçiminde, esmer kabuklu, çok dallıdır.Yapraklar karşılıklı 2 sıra hâlinde, kısa saplı, diken şeklinde 2 küçük yaprakçıklıdır. Çiçekler 3-6 tanesi bir arada ve oldukça küçüktür. Çanak yaprakları 5 parçalı ve yeşil renklidir. Türkiye’de yetiştiği yerler : Marmara, Batı ve Güney Anadolu’da yetişir. Özellikle Denizli Çivril'e bağlı Gümüşsu beldesinde bol miktarda bulunmaktadır. Gümüşsu hünnapın anavatanı diyebiliriz. Yani bir anlamda endemik (topraklarımıza has) bir ağaç ve meyvedir.

Şeker, nitrat, tartrat, pektin, müsilaj, C vitamini, tanen ihtiva eder.

Güneşte kurutulan olgun meyveler çerez ve tadlandırıcı olarak çay ile tüketilebilir. Ayrıca kaynatılıp içilmekte ve reçeli de yapılmaktadır.

Çok eskiden beri yumuşatıcı, balgam ve idrar söktürücü ve kabız edici olarak kullanılmaktadır. Kalp, damar sertliği, nefes darlığı gibi hastalıklarda çok faydalıdır.

Eczacılık da 21 günlük kürler halinde (sabah aç karnına 2 tane meyve) kolestrol ve lipid düşürücü olarak kullanılır.

Sabahları aç iken içilmesi zayıflamaya da faydalıdır.

Hünnap yaprağı ile de çay olarak bronşit, astım, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında kullanılır.

Kullanım Şekli : 4 bardak süte 30-60 gr. meyve konularak 15-20 dakika kaynatılır. Günde 4 kere 1’er bardak içilir.

Reçelini deneyin

Mevsimi geçince Hünnapın reçeli sizinle olabilir. Gül, vişne, çilek reçellerini raflarda her zaman bulabilirsiniz ama, hünnapın reçelini yapan hemen hemen yok gibidir. İsterseniz basit bir tarifini sunalım size:

Malzemeler:

300 gr hünnap meyvesi (18-20 adet)

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

1- Hünnap meyvelerini yıkayın (isterseniz kabuklarını soyun) ve küçük küçük doğrayın.

2- Doğradığınız meyveleri reçeli kaynatacağınız tencereye alın ve üzerine toz şekeri dökerek sulanmasını bekleyin. Bu en az 5 saat ya da 1 gece sürebilir.

3- Sulanan meyvelerin üzerine suyu ekleyerek orta ateşte kıvamı koyulaşıncaya kadar karıştırarak kaynatın. Ocaktan almadan 2-3 dakika önce limonu sıkın. Reçel istediğiniz kıvama gelince ocaktan alın. Sıcakken kavanozlara dökün, soğuyunca kapağını sıkıca kapatın.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:23
  1. Denizli
  2. hünnap
  3. hünnap reçeli
  4. hünnabın faydaları

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