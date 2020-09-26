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Gündem Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Gündem

Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın provokasyonlarla gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:04:00 - 2020-09-26 11:07:51
Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye; Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın gazına gelen Yunanistanın provokasyonlarına rağmen Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerine devam ediyor.

Akar'dan net mesaj

Gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net mesaj verdi.

"Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir." ifadelerini kullanan Bakan Akar, modern deniz gücüne sahip olmanın da önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal savaş gemisi projesi Milli Gemi (MİLGEM) ile ilgili Akar, "Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak" dedi.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması:

"Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir.

Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir."

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