Hulusi Akar, ABD'li Bakan vekiliyle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı vekili Esper ile bir araya geldi.
26 Haziran 2019 Çarşamba 15:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı vekili Mark Esper ile bir araya geldi.
Ayrıntılar gelecek...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:07
YORUM YAZ