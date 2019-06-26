Hulusi Akar, ABD'li Bakan vekiliyle bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı vekili Esper ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı vekili Mark Esper ile bir araya geldi. Ayrıntılar gelecek...

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