Hulki Cevizoğlu'ndan TCG Anadolu mesajı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişini yaparak halkı selamladı.

Boğaz'dan geçişi sırasında TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanındaki çocuklarla birlikte TCG Anadolu'ya el salladı.

Erdoğan, gururlandıran anlara ilişkin çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından 'İhtişam, gurur' notuyla paylaştı.

AK Parti'den Milletvekili adayı olan gazeteci Hulki Cevizoğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak önemli bir mesaj verdi.

Cevizoğlu paylaşımında, "100 yıl önce işgal gemilerinin namlularını çevirdiği Dolmabahçe önlerinde, şimdi milli uçak gemimizin görkemi var. Milli egemenlik böyle olur." ifadelerini kullandı.

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