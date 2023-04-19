Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'li gençlere: Kılıçdaroğlu PKK derse...

AK Parti İstanbul milletvekili adayı gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında HDP destekli 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"HDP'yi kızdırmamak için PKK diyemiyor"

Cevizoğlu açıklamasında, ''Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen CHP, Atatürk'ün terörle nasıl mücadele ettiğini biliyor. CHP lideri HDP'yi kızdırmamak için PKK diyemiyor. PKK derse, PKK'nın ne olduğu sorulacak. PKK'nın bebek katili olan bir terör örgütü olduğu ortaya çıkacak. O zaman siz bunların siyasal uzantısı olan ve senin gibi PKK terör örgütü diyemeyen 'HDP'yle ne işin var bu nasıl Atatürkçülük' diye soracaklar. Sevgili genç arkadaşlarımız. Bu dediklerimizi arasınlar tarasınlar. Atatürkçülüğe yakışacak bir şey midir bu?'' diye tepki gösterdi.

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