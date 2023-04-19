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Gündem ‘PKK derse…’! Hulki Cevizoğlu’ndan ilginç tespit
Gündem

‘PKK derse…’! Hulki Cevizoğlu’ndan ilginç tespit

Yeniakit Publisher
2023-04-19 13:27:00 - 2023-04-19 13:42:56
‘PKK derse…’! Hulki Cevizoğlu’ndan ilginç tespit

AK Parti İstanbul milletvekili adayı gazeteci Hulki Cevizoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin başını çektiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında HDP destekli 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cevizoğlu açıklamasında, ''Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen CHP, Atatürk'ün terörle nasıl mücadele ettiğini biliyor. CHP lideri HDP'yi kızdırmamak için PKK diyemiyor. PKK derse, PKK'nın ne olduğu sorulacak. PKK'nın bebek katili olan bir terör örgütü olduğu ortaya çıkacak. O zaman siz bunların siyasal uzantısı olan ve senin gibi PKK terör örgütü diyemeyen 'HDP'yle ne işin var bu nasıl Atatürkçülük' diye soracaklar. Sevgili genç arkadaşlarımız. Bu dediklerimizi arasınlar tarasınlar. Atatürkçülüğe yakışacak bir şey midir bu?'' diye tepki gösterdi.

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