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Gündem Hulki Cevizoğlu Atatürk ile ilgili öyle bir detay paylaştı ki
Gündem

Hulki Cevizoğlu Atatürk ile ilgili öyle bir detay paylaştı ki

Yeniakit Publisher
2023-04-07 06:31:00 - 2023-04-07 08:49:34

Gazeteci Hulki Cevizoğlu CHP Genel merkezinde asılı bulunan yakasında 6 ok ile CHP amblemi bulunan Atatürk posterini göstererek "Atatürk Partili Cumhurbaşkanı Değil Miydi? O Zaman Neden Erdoğan'a Karşı Çıktınız?" diye sordu.

Katıldığı bir TV programında CHP Genel Merkezinde asılı bulunan Atatürk posterini gösteren Hulki Cevizoğlu,


"Şimdi burada Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk var. Atatürk cumhurbaşkanı bu görüntüde değil mi? Yakasında ne var? 6 oklu CHP amblemi. Yani partili cumhurbaşkanı. O zaman niye Erdoğan'a partili cumhurbaşkanı diye karşı çıktınız? Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk partili cumhurbaşkanı değil mi? Öyleyse niye partili cumhurbaşkanına karşı çıkıyorsunuz? Yani Atatürk'e mi karşı çıktınız?
Erdoğan'a karşı sisteme de karşı çıktınız." diyerek eleştirdi. Detaylar videoda...

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Yorumlar

Gültekin

Hulki Cevizoğlu arkadaşımıza, bugünün CHP'si Atatürk'ün kurduğu CHP, değil, bugünün CHP'si ülkede onun dışında hangi parti ne yaparsa yapsın ona karşı çıkan ve sürekli Atatürk'ü kullanarak, Atatürk'ü lekeleyen bir partiye dönüştüğünün farkında bile değiller.

resat

onların derdi partili olması degilki , chp den başka partili olamaz diyorlar,,tarafsız dedikleride chp dişindaki partilere karşı tarafsız olanları yutturdular millete,chp yi seçilmeden daimi iktidarda tutan ayarlanmış sistemi bozamassın diyorlar,,
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