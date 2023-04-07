Hulki Cevizoğlu Atatürk ile ilgili öyle bir detay paylaştı ki
Gazeteci Hulki Cevizoğlu CHP Genel merkezinde asılı bulunan yakasında 6 ok ile CHP amblemi bulunan Atatürk posterini göstererek "Atatürk Partili Cumhurbaşkanı Değil Miydi? O Zaman Neden Erdoğan'a Karşı Çıktınız?" diye sordu.
Katıldığı bir TV programında CHP Genel Merkezinde asılı bulunan Atatürk posterini gösteren Hulki Cevizoğlu,
"Şimdi burada Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk var. Atatürk cumhurbaşkanı bu görüntüde değil mi? Yakasında ne var? 6 oklu CHP amblemi. Yani partili cumhurbaşkanı. O zaman niye Erdoğan'a partili cumhurbaşkanı diye karşı çıktınız? Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk partili cumhurbaşkanı değil mi? Öyleyse niye partili cumhurbaşkanına karşı çıkıyorsunuz? Yani Atatürk'e mi karşı çıktınız?
Erdoğan'a karşı sisteme de karşı çıktınız." diyerek eleştirdi. Detaylar videoda...
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