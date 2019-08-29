Hükümlüler Sungurlu’da temizlik yaptı

“Denetimli Serbestlik Temiz Projesi” kapsamında kamu hizmeti cezasını yerine getiren 11 hükümlü Sungurlu’nun çeşitli yerlerinde temizlik yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, “Yaşadığımız çevre toplumumuzun ortak malıdır. Bu nedenle hep birlikte yaşadığımız ve beraberce kullandığımız ortak alanların korunması ve temiz tutulması önemlidir. İşte daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek adına Adalet Bakanlığımızca tüm yurtta 26-29 Ağustos tarihleri arasında ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ başlatılmış olup, söz konusu proje kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde kamu hizmeti cezasını yerine getiren 11 hükümlümüzün özverili çalışmaları ile hafta boyunca Sungurlumuzun mesire alanı, yeşil alanları ve parklarında temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğimizle ortak paylaşım alanlarımız olan bu yerlerin temizlenerek bir nebze olsun doğanın korunmasına katkıda bulunduğumuz gibi aynı zamanda denetimli serbestlik müdürlüğümüzce yapılan infaz çalışmalarının da toplum nezdinde yakından tanınmasını da hedeflenmiştir” dedi.

Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için hafta boyunca emeklerini esirgemeyen ve özverili çalışan denetimli serbestlik müdürlüğümüz personeli ve hükümlülerimize teşekkür eden Başsavcı Yelken, Ayrınca programımıza eşlik ederek bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkan yardımcımız Ahmet Yılmaz, adli yargı adalet komisyonu başkanımız, hakim ve savcı meslektaşlarımız, garnizon komutanımız, emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız ve basın mensuplarını da katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.