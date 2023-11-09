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Ekonomi Hükümetten hibe müjdesi! 20 milyar liralık bütçe ayrıldı
Ekonomi

Hükümetten hibe müjdesi! 20 milyar liralık bütçe ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 09:06:00 -
Hükümetten hibe müjdesi! 20 milyar liralık bütçe ayrıldı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Bakanlığın yıl sonunda 10,2 milyar liraya ulaşacak hibe desteği şeklindeki teşviklerini gelecek sene 20 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, ihracatçılara kefalet paketleri ile verdiği desteği sürdürerek finansmana erişim için köprü görevi üstlenen, ihracatçılar ile bankaları bir araya getiren İhracatı Geliştirme AŞ (İGE), "İhracatın Finansmanı Buluşmaları"nın ikincisini Bursa'da gerçekleştirdi.

İGE'nin koordinasyonunda, Eximbank ve Uludağ İhracatçı Birliklerinin desteğiyle bazı bankaların sponsorluğunda organize edilen etkinliğe 200'ün üzerinde ihracatçı katıldı.

Kılıçkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen ay 22,9 milyar dolarlık hacimle en yüksek ekim ihracatını gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Ocak-Ekim 2022 döneminde dış satımı 210,1 milyar dolara ulaşan Türkiye'nin, yılı 255 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamış olarak tamamlayacağını vurgulayan Kılıçkaya, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak 2023'ün ilk 10 ayında 8 milyar lirayı hibe destek şeklinde teşvik olarak verdik. Bu tutar yıl sonuna kadar 10,2 milyar liraya ulaşacak. 2024 yılında bu destek tutarını mal ve hizmet olarak iki katına çıkartıp 20 milyar liralık bütçe ile ihracatçıyı destekleyeceğiz. Bu karar ihracat için önemli bir mesajdır. Önümüzdeki dönemde de büyümenin motoru ihracat olacak anlamına geliyor. Ayrıca e-ihracat da yoğun bir şekilde gündemimizde. Önümüzdeki yıl toplam ihracat içinde e-ihracatın payını yüzde 10'a yükseltmeyi hedefliyoruz."
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İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz ise Türkiye'nin daha fazla ihracata, ihracatçıların da daha fazla finansmana ihtiyacı olduğu bu dönemde, ihracatçıların finansmana kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde ulaşması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye dış satımı için kritik öneme sahip Bursa ve çevresindeki ihracatçılar ile kredi verenler arasındaki diyaloğu artırmayı ve ihracatın finansmanı için birlikte somut çözümler üretmeyi önemsediklerini aktaran Akdeniz, "İhracatçılarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliğimizde finans ve ihracat dünyası arasında hedeflediğimiz etkileşimi sağladık. Bu çabalarımızın ihracatçılarımız, bankalarımız ve ülkemiz için güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Neco

Kimin parasini kime hibe ediyorsunuz.ihracati yapan zengin ama hala devleti soyarak milletin parasını vergi vermeyen zenginlere hibe ediyorsunuz.haram zehir zıkkım olsun.
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