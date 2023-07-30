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Ekonomi Hükümetten flaş döviz kararı! Tüm Türkiye'ye duyuruldu
Ekonomi

Hükümetten flaş döviz kararı! Tüm Türkiye'ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-30 10:41:00 -
Hükümetten flaş döviz kararı! Tüm Türkiye'ye duyuruldu

Dövizini TL'ye dönüştürenlere vergi indirimiyle ilgili yeni Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dövizini TL'ye dönüştürenlere vergi indirimiyle ilgili yeni Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnası, kurumların 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

Mevcut düzenleme kapsamında, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor.

Kararla, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.
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