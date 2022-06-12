Hükümeti makarna-yağ üzerinden devirmeye kalkıyorlar! Gelecek Partili eski YÖK Başkanı FETÖ'nün makarna-yağına destek verdi

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Bartın merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım ulaştırdığı depo ele geçirildi.

Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıdaya hemen her ürünün raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan malzemenin depodan örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edildi.

'İnsani yardım' dedi!

YÖK eski Başkanı, Gelecek Partisi kurucularından Yusuf Özcan, FETÖ'cülerin örgüt yapılanması kapsamında dağıttığı yardımları savundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partili Özcan, örgütün yardımlarını, şu ifadelerle destekledi:

Ülkede adaleti sorarlarsa...

9 Haziran tarihinde Bartın'da gözaltına alınan çoğu esnaf olan 14 kişinin suçu eşleri mağdur olan KHK mağdurlarının ailelerine gıda yardımı yapmak.

İnsani yardım ne zamandan beri suç oldu? Bu düşman hukukuna son verin.