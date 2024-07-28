Hükümete yakın Sabah yazarından Bahçeli'ye şaşırtan eleştiri: Güvensiz sonuçlar üretir, zinde odaklar tuhaf olaylar tertipleyebilir

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, MHP'nin Sinan Ateş davasına müdahil olmak için mahkemeye sunduğu dilekçede yer alan ve Devlet Bahçeli tarafından kamuoyuna açıklanan 154 kişilik listeyi eleştirdi.

Müderrisoğlu, "MHP... Meşru müdafaaa... Ve sınırları" başlıklı yazısında, "Her ne kadar Sayın Bahçeli, 'kimsenin korkmasına gerek olmadığını, hukuki zeminde mücadele edeceklerini' söylemiş olsa da yakın tarihimiz bu tür listelemelerin güvensiz sonuçlar da ürettiğine ilişkin örneklerle dolu" diyerek, "Üstelik bu puslu havadan istifade etmek isteyen zinde odakların, MHP'nin üstüne yıkılabilecek tuhaf olaylar tertipleme ihtimalleri de göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, şunları yazdı:

"Siyasetçi, gazeteci, araştırmacı, akademisyen, emekli asker... MHP'yi sistematik olarak yıprattığı öne sürülenlerin bir potada eritildiği tablo karşısında... Müzmin muhalif veya kötü niyetli aktörlere karşı meşru müdafaa sınırları içinde tavır almanın, kamuoyu nezdinde etki uyandıracak iletişim dili kullanmanın da birçok yolu var.

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MHP'nin,

İlkesel ve tarihi pozisyonunu muhafaza ederek,

Algı operasyonlarına karşı kesintisiz ve ikna edici argümanlar geliştirerek,

Teşkilat ve Ocakları sürekli uyanık tutarak,

Medya ile ilişkilerini çok boyutlu tanzim ederek,

Kamuda ya da piyasada, kendisini MHP ile ilişkilendirerek yol almaya çalışanları ayıklamak suretiyle dinamik bir süreç yönetmesi de mümkündür."