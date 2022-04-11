Hükümete yakın Barlas açıkladı: Artık en önemli düşmanımız o

Hükümete yakın isimlerden olan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye'nin artık en önemli düşmanının enflasyon olduğunu belirtti. Barlas, söz konusu itirafta bulunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ukrayna savaşı dünya gündeminde en baştaki yerini koruyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'daydı. Ukrayna'da devlet başkanı Volodimir Zelenski ile görüşen Johnson, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladıklarını duyurdu. Yaptırımlar arttıkça dünyadaki ekonomik kriz derinleşiyor. İngiltere'nin tavrını anlamak zor.

FRANSA SEÇİMLERİ KARIŞIK

Bu arada Avrupa'nın bütün dikkati Fransa'da. Çünkü Fransa'da başkanlık seçimleri hiç umulmayan aşırı uçları devreye soktu. Aşırı sağ sözcüleri Başkan Macron'un tasfiye edileceğini duyurdular. Yine de seçimlerde Macron'un kazanacağı tahmin ediliyor. Ancak belli ki Fransa da dünyadaki karışıklıktan nasibini alacak.

EN ÖNEMLİ DÜŞMAN ENFLASYON

Türkiye'ye gelirsek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin terörle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğini ve Türkiye terör saldırıları gelmeden terörün üzerine gitmeye her zaman hazır olduğunu duyurdu. Tabii terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye'nin artık en önemli düşmanı enflasyon. (...)"