Hükümet harekete geçti! Aylık bin 950 lira verilecek...

Yeni Ekonomi Programı kapsamında 2 milyon gence iş sözü veren hükümet, yeni istihdam teşviklerini açıkladı. Geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, endüstriyel robot, mobil yazılım, bulut teknolojisi gibi mesleklerde işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere devlet aylık yaklaşık bin 950 lira harçlık verecek. "İşe İlk Adım Projesi" kapsamında üniversite mezunlarına 6 ay eğitim verilecek. Program sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek verilecek.

EĞİTİM 9 AY SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında gençlerin istihdamına yönelik yeni teşvikler yaşama geçiriliyor. Program iki ayaktan oluşuyor. Geleceğin mesleklerine yönelik eğitim programı ve üniversiteli gençlere istihdam imkânı sağlayacak İşe İlk Adım Projesi. Türkiye İş Kurumu eylül itibarıyla gençlerin başvurularını almaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gençlerimizi ve işverenlerimizi teşviklerle desteklemeye devam diyoruz. Bu kapsamda geleceğin mesleklerine yönelik eğitim programlarına katılan gençlere harçlık veriyoruz" dedi. Bakan Selçuk, bu programlara katılan gençlere günlük 75 lira cep harçlığı verileceğini de duyurdu. 18-29 yaş arası gençlerin katılabileceği programlar 9 aya kadar sürecek. Programlara katılacak gençler için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabilecek. Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İş Kurumu tarafından karşılanacak. Üniversite mezunu genç işsizler de işe ilk adım projesi kapsamında 6 aya kadar işbaşı eğitim programlarına alınacak. Böylece hem mesleki deneyim kazanmaları, hem de istihdam edilmeleri sağlanacak.

ASGARİ ÜCRETİN YARISI DEVLETTEN

Ayrıca işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere altı aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek verilecek. Altı ayın ardından işveren 12 ay daha istihdam taahhüdü verirse destek yüzde 25 oranında devam edecek. Böylece en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmaları sağlanmış olacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek. İşe İlk Adım Projesi için İŞKUR gençlerin başvurularını eylülde almaya başladı.

Sabah