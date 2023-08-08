Hukuk fakültesi birincisine söz hakkı yok! İşte yasakçının rahatsız olduğu metin

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Affedin gençler, affedin bizi!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde birinci olarak mezun olduğunu belirten Muhammed Emin Ay isimli genç, diploma töreninde konuşturulmadığını açıkladığında, “ benim de mezun olduğum İstanbul hukuk fakültesinde neler oluyor” diye merak ettim.

Yeni mezun hukukçu kardeşimiz, annesinin de 28 Şubat sürecinde tesettür sebebiyle mağdur edildiğini ve şimdi kazandığı birinciliğini annesine ithaf ettiğini belirttiğinde, merakım daha da arttı.

Nasıl oluyor da 2023 Türkiye’sinde, fakülte birincisi olan bir öğrencimize ayrımcılık yapılıyor ve özellikle de dindar kimliği sebebiyle mezuniyet töreninde konuşturulmuyor?

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Yaptırılmayan konuşma metnini de açıklamış, genç hukukçumuz..

“Sayın bakanım, sayın dekanım, kıymetli hocalarım, değerli misafirler ve sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz” ile sözlerini başlamış.

“Bugün sizlerin karşısında bu konuşmayı yapmanın gururunu yaşıyor ve bu nedenle Allah’a hamd ediyorum” ile devam etmiş.

“Allah’a hamd” ifadesini görünce, “tamam” dedim, suç belli olmuş!

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