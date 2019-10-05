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Hugo Lloris sakatlandı! Hugo Lloris kimdir?

Fransa Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Hugo Lloris takımı Tottenham ile sahaya çıktığı Brighton maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. Peki, Hugo Lloris kimdir?

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:59
Hugo Lloris sakatlandı! Hugo Lloris kimdir?

Fransa Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Hugo Lloris takımı Tottenham ile sahaya çıktığı Brighton maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. Peki, Hugo Lloris kimdir?

Kolu kırıldı

Premier Lig'de oynanan Tottenham-Brighton maçında ev sahibi ekibin deneyimli kalecisi Hugo Lloris ciddi bir sakatlık yaşadı. Maçın 3. dakikasında Brighton öne geçen golünü ağlarla buluşturdu. Bu golü önlemek için hareket eden ve yere ters düşen Hugo Lloris bir anda büyük bir acı içinde kaldı. Yerde kalan Hugo Lloris'in kolunun kırıldığı anlaşıldı.

Hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi saha içinde yapılan, oksijen tüpüyle hava verilen Fransız kaleci ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre Hugo Lloris uzun bir süre formasından uzak kalacak.

Fransa-Türkiye maçında oynamayacak!

Hugo Lloris, EURO 2020 eleme maçında Fransa ile Türkiye arasında oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Hugo Lloris kimdir?

Hugo Lloris 26 Aralık 1986'da Fransa Nizza'da dünyaya geldi.

Nizza futbol kulübünün altyapısında kariyerine başladı. 2008'de Lyon'a transfer olan Hugo Lloris burada 201 maça çıktı.

31 Ağustos 2012'de Hugo Lloris 12,6 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'a imza attı.

Hugo Lloris İngiliz kulübüyle şimdiye kadar 306 maça çıktı.

32 yaşındaki deneyimli file bekçisi Fransa Milli Futbol Takımıyla ise 111 kez sahaya çıktı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:59
  1. Hugo Lloris sakatlandı!
  2. Hugo Lloris kimdir?
  3. Tottenham
  4. Fransa Milli Futbol Takımı

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