‘Hudut Kartalları’ milli silah ve teçhizatlarla sınırdan kuş uçurtmuyor

Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa illerini kapsayan 1. ve 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı "Hudut Kartalları", terörle mücadelenin yanı sıra yasa dışı geçişler ile kaçakçılığın önlenmesinde son teknoloji yerli ve milli silahlar ile teçhizatı aktif olarak kullanıyor. Sınır boyunca her biri 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde 7 tonluk bloklardan oluşan beton duvarların ardındaki yaşam kulelerinden 7 gün 24 saat sınırı gözetleyen askerlerin en büyük yardımcısı ise ASELSAN tarafından üretilen "DRAGONEYE" Elektro-Optik Sensör Sistemi... Mehmetçik, gece gündüz demeden görüş mesafesi yüksek, tespit ve teşhis yapabilme özelliğine sahip olan bu cihaz ile özellikle kritik yerlerde harekete duyarlı ve güneş enerjisiyle çalışan "video kapan" cihazı da aktif olarak kullanıyor. Yer altı görüntüleme radarı ile de yerin altındaki çukur, boşluk ve tüneller tespit edilerek imha ediliyor.