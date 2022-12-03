  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ‘Hudut Kartalları’ milli silah ve teçhizatlarla sınırdan kuş uçurtmuyor
Aktüel

‘Hudut Kartalları’ milli silah ve teçhizatlarla sınırdan kuş uçurtmuyor

Türkiye'nin en uzun kara sınırı olan Suriye hattında görev yapan Mehmetçik, yerli üretim silah, teçhizat ve sistemlerle elleri tetikte, gözleri dürbünde 7 gün 24 saat sınır hattında izinsiz kuş bile uçurtmuyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 15:44:00 -
‘Hudut Kartalları’ milli silah ve teçhizatlarla sınırdan kuş uçurtmuyor

Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa illerini kapsayan 1. ve 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı "Hudut Kartalları", terörle mücadelenin yanı sıra yasa dışı geçişler ile kaçakçılığın önlenmesinde son teknoloji yerli ve milli silahlar ile teçhizatı aktif olarak kullanıyor. Sınır boyunca her biri 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde 7 tonluk bloklardan oluşan beton duvarların ardındaki yaşam kulelerinden 7 gün 24 saat sınırı gözetleyen askerlerin en büyük yardımcısı ise ASELSAN tarafından üretilen "DRAGONEYE" Elektro-Optik Sensör Sistemi... Mehmetçik, gece gündüz demeden görüş mesafesi yüksek, tespit ve teşhis yapabilme özelliğine sahip olan bu cihaz ile özellikle kritik yerlerde harekete duyarlı ve güneş enerjisiyle çalışan "video kapan" cihazı da aktif olarak kullanıyor. Yer altı görüntüleme radarı ile de yerin altındaki çukur, boşluk ve tüneller tespit edilerek imha ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret için açıkladığı rakam işçileri çileden çıkarmıştı! Türk-İş Başkanı'nın maaşı ve bindiği araba olay oldu
Gündem

Asgari ücret için açıkladığı rakam işçileri çileden çıkarmıştı! Türk-İş Başkanı'nın maaşı ve bindiği araba olay oldu

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, asgari ücret için 7 bin 785 lirayı gündeme getirmesi, temsil ettiği işçileri adeta ayağa kaldırdı. "Başkan ..
Akaryakıt fiyatları altüst oldu! Zam sonrası bu kez indirim geliyor, tarih verildi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları altüst oldu! Zam sonrası bu kez indirim geliyor, tarih verildi

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dün 1,16 kuruş zammın geldiği motorine Sa..
Müslüman arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci İslam'la şereflendi
İSLAM

Müslüman arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci İslam'la şereflendi

Karabük Üniversitesi öğrencisi Çad vatandaşı Dıngambaye Bıenvenu, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23