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Aktüel Hudut karakoluna alçak saldırı! Şehidimiz var
Aktüel

Hudut karakoluna alçak saldırı! Şehidimiz var

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan "Esentepe Hudut Karakolu"na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 14:51:00 -
Hudut karakoluna alçak saldırı! Şehidimiz var

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz."

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