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Aktüel Hüdü Kaya Erdoğan için ne dedi? Hüdü Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tweeti!
Aktüel

Hüdü Kaya Erdoğan için ne dedi? Hüdü Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tweeti!

Terör örgütü PKK’nin siyasi uzantısı HDP’nin milletin değil kandilin vekili olan Hüda Kaya, koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçak ifadelerde bulundu. Peki terör sevicisi Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ne dedi, ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 07:34:00 -
Hüdü Kaya Erdoğan için ne dedi? Hüdü Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tweeti!

Koronavirüse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yakalandı. Erdoğan ve eşine birçok siyasi liderden geçmiş olsun mesajı gelirken siyaset sahnesi bir anda yumuşadı. Ancak gelen mesajlar arasında skandal ifadeler kullananlar da vardı. Bunlar arasına HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da yer aldı.

Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ne söyledi?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin tepki çekmesinin ardından Hüda Kaya, paylaşımını silerek yeni tweet attı. Kaya, yeni tweetinde, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." dedi. Hüda Kaya'nın skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

 

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