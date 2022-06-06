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Siyaset HÜDAPAR’dan sert tepki
Siyaset

HÜDAPAR’dan sert tepki

Türkiye'de ne zaman terör örgütlerine karşı askeri operasyonlar hızlansa birdenbire bir avuç azgın azınlık tarafından İslami değerlere saldırılar da artıyor. HÜDAPAR Genel Merkezi artan saldırılarla ilgili açıklamada bulunarak bunun ifade özgürlüğü olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:38:00 -
HÜDAPAR’dan sert tepki

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye'de ne zaman terör örgütlerine karşı askeri operasyonlar hızlansa birdenbire bir avuç azgın azınlık tarafından İslami değerlere saldırılar da artıyor. HÜDAPAR Genel Merkezi artan saldırılarla ilgili açıklamada bulunarak bunun ifade özgürlüğü olmadığını belirtti.

HÜDAPAR Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Bir İslam ülkesi olan memleketimizde İslamî değerler her geçen gün çok daha fazla saldırılara maruz kalmakta, toplum kendi köklerine yabancılaştırılmaktadır. Bir hayat nizamı olan İslam’ın birtakım ibadetlerle sınırlandırılarak dar bir çerçeveye hapsedilerek toplumsal hayattan soyutlanması İslamî şiarların değersiz görülmesine neden olmaktadır.

Tesettür İslam’ın farzlarındandır ve herkesin inancının gereğini yerine getirmesi, ibadet etmesi, giyinmesi din hürriyetinin esaslarındandır. Türkiye toplumunun tamamına yakınının mensup olduğu bir dinin emri sayılan tesettürü aşağılamak, doğrudan dinin aşağılanmasıdır. Bu bağlamda gerek kültürel gerekse de geleneksel olarak bugün İslam’ı çağrıştıran çarşaf, sarık, cübbe gibi alametlerin hedefe konulması kabul edilebilir değildir. İslam’a ve İslamî şiarlara yönelik saldırılar hiçbir surette ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bunun aksine olacak her tutum ve davranış mahkûm edilmelidir."

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