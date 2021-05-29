HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığı’na İsa Güvendik atandı

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, İsa Güvendik’i İstanbul İl Başkanlığına atadı.

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sn. İshak Sağlam’ın tensipleriyle partimizin İstanbul İl Başkanlığına Sn. İsa Güvendik atandı. Bu atamanın İstanbul’umuz başta olmak üzere tüm üye, gönüllü ve halkımız için hayırlara vesile olmasını diler, yeni başkanımıza görevinde başarılar dileriz.” denildi.

SAĞLAM’DAN ‘HAYIRLI OLSUN’ MESAJI

Öte yandan HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam’da sosyal medya hesabından ‘hayırlı olsun’ mesajı paylaştı. Sağlam, Güvendik’in “Beni İstanbul İl Başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız Sayın İshak Sağlam'a ve parti teşkilâtımıza teşekkür ediyorum. Allah bu görevi başarıyla yerine getirmeyi nasip etsin.” paylaşımını alıntılayarak, “Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın.” ifadelerini kullandı.