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Teknoloji Huawei Mate 30E Pro 5G'yi tanıttı: İşte özellikleri
Teknoloji

Huawei Mate 30E Pro 5G'yi tanıttı: İşte özellikleri

Huawei, Mate 40 serisinin ardından Kirin 9000 işlemciye sahip yeni telefonu Mate 30E Pro 5G'yi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:19:00 -
Huawei Mate 30E Pro 5G'yi tanıttı: İşte özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Mate 40 serisinin ardından yeni telefonu Mate 30E Pro 5G'yi de duyurdu. Kirin 9000 işlemciye sahip olan yeni telefon özellikleri ile dikkat çekti. Peki Huawei Mate 30E Pro 5G hangi özelliklerle geldi? İşte Huawei Mate 30E Pro 5G'nin özellikleri...

Huawei Mate 30E Pro 5G, 6.53 inç 1176 x 2.00 piksel çözünürlük, OLED panel ekranla geldi. Telefonun arka kısmında, 40 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel telefoto kamera, 40 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kısmında ise 32 Megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera bulunuyor.

Gücünü Kirin 990E 5G işlemciden alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB, 256 GB, 512 GB depolama alanı sunuyor. 4.500 mAh batarya kapasiteli telefon, 40W hızlı şarj desteğine de sahip.

Parlak siyah, mor, gümüş, zümrüt yeşili ve turuncu olmak üzere 6 farklı renk seçeneği bulunan Huawei Mate 30E Pro 5G'nin satışa sunulacağı tarih ve fiyat bilgisinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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