Huawei katlanabilir telefon fiyat nedir? Huawei mate x fiyatı

Son yıllarda yaptığı inovasyonlarla adından sıkça bahsettiren Huawei, 5G destekli ilk katlanabilir telefon Huawei Mate X teknoloji severler tarafından oldukça ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei Mate X ile birlikte katlanabilir telefon piyasasına adım atan Huawei, gelecek yıllarda katlanabilir ekranlı telefonların fiyatını 1000 euro'ya kadar düşüreceğini açıkladı. Peki Huawei katlanabilir telefon fiyatı nedir? Huawei Mate X ne kadar?

“Dünyanın ilk 5G destekli katlanabilir telefonu” sloganıyla birlikte gelen akıllı telefon, reklam panosunda görüldüğü kadarıyla oldukça şık gözüküyor. Katlandığında dış yüzeyinde kalan ekrana sahip olan akıllı telefon ayrıca kamera ve diğer sensörleri tek bir kenarda toplayarak son günlerde görmeye alıştığımız tam ekran deneyimini de en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.

Huawei Mate X ne kadar?

5G destekli ilk katlanabilir telefon Huawei Mate X'in Türkiye'deki alışveriş sitelerindeki fiyatları ise şuanda 6 bin 259 tl'den başlıyor.

Akıllı telefon piyasasına farklı bir boyut kazandıran katlanabilir ekranlı telefonlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Huawei Mate X adındaki katlanabilir telefonunu 2299 euro gibi bir fiyata satan Huawei, ilerleyen yıllarda fiyatta indirime gidileceğini açıkladı.

Huawei Ceo'su Richard Yu tarafından yapılan açıklamada katlanabilir telefonların fiyatlarında 1000 euro'ya kadar indirime gidileceğini açıkladı. Bununla beraber bazı Çin'li üreticilerin bu fiyatı 500 euro seviyelerine indirebileceğini açıklayan Yu, önümüzdekiler yıllarda Samsung'u geride bırakarak pazar lideri olacaklarını açıkladı.

Huawei Ceo'su Richard Yu katlanabilir telefonların zamanla standart hale geleceğinden de bahsetti bununla beraber katlanabilir ekranların 100-220 inç'e kadar çıkabileceğini belirten Yu, bu ekranların tabii ki arttırılmış sanal gözlüklerle görülebilecek ekranlar olacağını da ekledi.

Dünya çapında en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Huawei, bu tür adımlarla kendini daha da ileriye taşıyacak gibi gözüküyor.