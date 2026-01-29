HSK’da atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme sonucunda adli yargıda 6 hakim adayı ile 1 cumhuriyet savcısı adayı yeni görev yerlerine atandı.

Atamalar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İDARİ YARGIDA 3 HAKİM ADAYI GÖREVLENDİRİLDİ

Aynı karar kapsamında idari yargıda da 3 hakim adayı farklı mahkemelere üye olarak atandı.

HSK’nın yayımladığı listede, atama yapılan adayların isimleri ve görev yerleri tek tek belirtildi.

YENİ GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Ad çekme usulüyle belirlenen atamalar sonucunda görevlendirilen hakim ve savcı adaylarının, hak kazandıkları mahkemelerde önümüzdeki günlerde görevlerine başlamaları bekleniyor.

HSK’nın bu tür düzenli atamaları, adli ve idari yargı teşkilatının kadrosal ihtiyaçlarının karşılanması ve yargı hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.