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Aktüel HSK kararnamesi yayımlandı
Aktüel

HSK kararnamesi yayımlandı

Kararnamaye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atandı - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Celal Tekin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:09:43 -
HSK kararnamesi yayımlandı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 9 ilin başsavcısını, adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Celal Tekin Alanya Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

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