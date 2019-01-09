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Hristiyan futbolcunun mezarını görenler gözlerine inanamıyor!

Ailesinin isteği üzerine Hristiyan geleneklerine göre Denizli'deki gayri Müslim mezarlığına defnedilen Nijeryalı oyuncu Ekundayo’nun mezar taşına “R. (ruhuna) Fatiha” yazıldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, “Gayri Müslim’in mezar taşına Fatiha yazılmaz ruhuna da Fatiha okunmaz” dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:35
Hristiyan futbolcunun mezarını görenler gözlerine inanamıyor!

Sarayköyspor’un Nijeryalı oyuncusu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, geçtiğimiz Kasım ayında Yeşilköyspor ile oynanan Denizli Süper Amatör Lig'i müsabakasında sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi İrlanda’da alan Ekundayo’nun babası Olatunde Mawoyeka, cenaze işlemleri için Denizli’ye geldi ve oğlunun buraya defnedilmesini istedi.

Hıristiyan olan oyuncunun cenazesi ailenin isteği üzerine, Gümüşler Mezarlığı’nın gayrimüslimler bölümüne Nijerya Büyükelçiliğinin görevlendirdiği Papaz Samuel Opacho eşliğinde, Hıristiyan geleneklerine göre tabutla defin edildi.

Törende defin işlemlerini, Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri gerçekleştirdi. Ancak görevliler bir skandala imza atarak Ekundayo’nın mezar taşına, “R.Fatiha” yazdılar. Görevlilerin neden böyle bir şey yaptıkları ise belirsizliğini koruyor. Müdürlük yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındılar.

“Gayri Müslim’in mezar taşına Fatiha yazılmaz ruhuna da Fatiha okunmaz”

Açıklamalarda bulunan Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, gayri Müslim olan bir kişinin mezar taşına ‘ruhuna Fatiha yazılmasının yada ruhuna Fatiha’ okunmasının doğru olmadığını ifade etti.

Aşık, “Mezar taşlarına Fatiha yazılması yada vefat eden kişinin ruhuna Fatiha okunması ancak Müslüman’a mahsustur. Yani ancak Müslüman olan bir kişinin mezarına Fatiha yazılabilir yada ruhuna Fatiha okunabilir bizim inancımız, dinimiz, kitabımız, eser ve kaynaklarımız buna bize böyle buyur etmektedir. Müslüman olmayan birisine gayri Müslim’e hangi dine mensup olursa olsun mezar taşına Fatiha yazılmaz, ruhuna da Fatiha okunmaz. Zaten işin doğasına aykırıdır. Müslüman olmayan birisinin mezar taşına Fatiha yazmak o insana hangi dine mensup olursa olsun fark etmez saygısızlıktır. Çünkü adam Müslüman değil, Müslüman olmayan bir kişinin mezar taşına Fatiha yazılmaz, o Müslüman’a ve İslam’a mahsus bir şeydir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:35
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi
  2. Nijerya
  3. Denizli İl Müftülüğü
  4. Nijerya Büyükelçiliği

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